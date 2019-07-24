Суркис перед Лигой чемпионов поставил Хацкевичу ультиматум
24 июля, 2019, 12:37
Президент "Динамо" Игорь Суркс поставил перед главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем задачу попасть в групповой раунд Лиги чемпионов
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live" в YouTube.
По его словам, президент "Динамо" приезжал на клубную базу, разговаривал с футболистами и сказал, что главная задача на сезон - попасть в групповой этап Лиги чемпионов и достойно там себя проявить.
"Эта задача - самое главное, и его поставил перед футболистами и тренерским штабом команды Игорь Суркис. Вполне вероятно, что старт сезона в Украине не является определяющим для" Динамо "как проход" Брюгге "и следующего соперника, чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов ", - сказал Цыганик.
- Напомним, 6 августа киевское "Динамо" стартует в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов выездным матчем против бельгийского "Брюгге".
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют