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Espreso.tvСпортСуркис перед Лигой чемпионов поставил Хацкевичу ультиматум

Суркис перед Лигой чемпионов поставил Хацкевичу ультиматум


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркс поставил перед главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем задачу попасть в групповой раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live" в YouTube.

По его словам, президент "Динамо" приезжал на клубную базу, разговаривал с футболистами и сказал, что главная задача на сезон - попасть в групповой этап Лиги чемпионов и достойно там себя проявить.

"Эта задача - самое главное, и его поставил перед футболистами и тренерским штабом команды Игорь Суркис. Вполне вероятно, что старт сезона в Украине не является определяющим для" Динамо "как проход" Брюгге "и следующего соперника, чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов ", - сказал Цыганик.

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