США оштрафовали Facebook на $ 5 млрд из-за утечек данных пользователей

24 июля, 2019, 20:03

24 июля Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов и заявила, что сеть предоставляла "искаженную" информацию о передаче данных пользователей сторонним

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как утверждают в Федеральной торговой комиссии, Facebook заключил соглашение с этим органом после обвинений, что компания не предупредила пользователей об объемах данных, которые предоставляет посторонним. Ожидалось, что ФТК разработает "обоснованную программу для защиты приватности".

"Facebook снова предоставлял искаженную информацию о передаче пользовательских данных сторонним аппликациям и предоставлении пользователям контроля над этой передачей, а также предоставил искаженную картину, какие шаги должны предпринять пользователи, чтобы контролировать технологию распознавания лица. Facebook также позволил финансовым соображениям повлиять на то, как он будет усиливать политику своей платформы по использованию данных третьими лицами", - говорится в заявлении комиссии.

Штраф в 5 млрд долларов в ФТК назвали одним из крупнейших гражданских штрафов в истории Соединенных Штатов. Штраф должен предотвратить дальнейшие нарушением "как со стороны Facebook, так и других".

"5 млрд долларов - это примерно 9% доходов Facebook за 2018 год и примерно 23% прибыли компании за этот год", - подсчитали в ведомстве.

В Facebook подтвердили заявления ФТК и пообещали быть "более активными" в идентификации и уменьшении рисков для приватности.

"Мы в ответе за защиту приватности людей. Мы уже сейчас прилагаем значительные усилия, чтобы оправдать эту ответственность, но теперь собираемся ввести совершенно новые стандарты для нашей индустрии ", - написал Марк Цукерберг, комментируя соглашение с ФТК.

Цукерберг лично несет ответственность за выполнение предписаний ФТК и должен будет ежеквартально отчитываться о соответствии программы приватности Facebook приказу регулятора. В случае нарушения ему грозит как гражданская, так и уголовная ответственность.