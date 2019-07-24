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Espreso.tvОбществоСледствие РФ составит обвинения украинским морякам через 2-3 месяца

Следствие РФ составит обвинения украинским морякам через 2-3 месяца

ФСБ вчера закончило процедуру сообщение военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Вчера следствие ФСБ закончило процедуру сообщение военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ.

"Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомление с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК Украины", - отметил адвокат.

Он сообщил, что моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. С учетом количества моряков и объема уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, заметил Полозов.

"После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения ним - в суд", - добавил он.

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