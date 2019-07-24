Северная Корея захватила российское судно
Об этом рассказал директор компании, владеющей судном, пишет российское издание РБК.
На борту находились 17 моряков, в частности, 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи. Все они задержаны.
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно направлялось на промысел. Северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (около 100 км) по якобы незаконное пересечение границы.
"Почему-то корейцы придумали, что 50 миль - это" зона их военной охраны ", никаким международным институтом не признана. Это нам сказали в посольстве", - отметил директор компании.
Также сообщается, что северокорейские пограничники исключили все средства связи, отобрали телефоны у моряков и конвоировали в порт Вонсан.
Во вторник, 23 июля, там побывал представитель российского посольства - от которого и узнали о захвате судна.
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
Читайте также
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту