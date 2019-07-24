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Espreso.tvОбществоСеверная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское судно

В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8"

Об этом рассказал директор компании, владеющей судном, пишет российское издание РБК.

На борту находились 17 моряков, в частности, 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи. Все они задержаны.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, когда судно направлялось на промысел. Северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (около 100 км) по якобы незаконное пересечение границы.

"Почему-то корейцы придумали, что 50 миль - это" зона их военной охраны ", никаким международным институтом не признана. Это нам сказали в посольстве", - отметил директор компании.

Также сообщается, что северокорейские пограничники исключили все средства связи, отобрали телефоны у моряков и конвоировали в порт Вонсан.

Во вторник, 23 июля, там побывал представитель российского посольства - от которого и узнали о захвате судна.

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