Сенат США утвердил нового руководителя Пентагона

24 июля, 2019, 10:23

Сенат США утвердил Марка Эспера в должности министра обороны США

Об этом пишет Радио Свобода .

Марк Эспер получил 90 голосов из 100, восемь сенаторов выступили против его назначения.

Эспер - ветеран армии США. Он закончил известную военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке.

Эспер принес присягу во вторник и получил полномочия главы Пентагона, о чем сообщил главный представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман.

"После мощной двухпартийной поддержки при голосовании в Сенате США, президент США официально утвердил назначение доктора Марка Эспера 27-м министром обороны. Министр Эспер приведен к присяге и получил полномочия и ответственность министра обороны", - отметили в Пентагоне.

Напомним, 18 июня президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым и.о. министра обороны. По его словам, бывший и.о. руководителя Пентагона Патрик Шанахан решил "посвятить больше времени семье".