СБУ должна шпионов ловить, а не заниматься вопросами экологии, - Княжицкий об обысках ПАО "АрселорМиттал"

24 июля, 2019, 22:26

Президент не должен давать поручения СБУ относительно политических конкурентов, а СБУ должна выполнять свои функции, а не заниматься вопросами экологии

Об этом сказал в эфире Эспрессо.TV народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Меня насторожило, например, поручение СБУ заниматься вопросами каких-то политических конкурентов. Президент Зеленский давал такие поручения в присутствии людей (в Борисполе - ред.) Я не думаю, что это функции СБУ", - сказал Княжицкий.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности также напомнил об обысках, проведенных СБУ на горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал" в Кривом Роге.

"СБУ начало, например, разбираться с "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Я не думаю, что это функции СБУ. СБУ должна шпионов ловить, а не заниматься вопросами экологии или плохих чиновников. И следствие у нас независимое. Президент не должен давать поручения пойди сделай это или то, потому что это Сталин Берии давал поручения. Конечно, такие симптомы меня очень беспокоят ", - сказал Княжицкий.