Самый дорогой защитник мира во второй игре за "Ювентус" забил в свои ворота
24 июля, 2019, 16:50
Самый дорогой защитник мира голландец Маттейс де Лигт забил в свои ворота в дебютном матче в стартовом составе "Ювентуса" против "Интера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На предсезонном турнире в Нанкине (Китай) де Лигт дебютировал в стартовом составе "Ювентуса". На 10-й минуте матча против "Интера" экс-капитан "Аякса" срезал мяч в собственные ворота после подачи углового и забил автогол.
На 68-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду, которому после выполнения штрафного помог забить рикошет от стенки.
В серии послематчевых пенальти более метким был "Ювентус", который победил 3: 2.
Товарищеский матч
24 июля
"Ювентус" - "Интер" 1: 1 (3: 2 - пен.)
Голы: Роналду, 68 - де Лигт, 10 (авт.)
Un terrible debut como titular para Matthijs De Ligt con la Juve #ICCxESPN pic.twitter.com/sDJiOPPuaJ- ESPN.com.mx (@ESPNmx) 24 июля 2019 г.
- 18 июля Маттейс де Лигт перешел из "Аякса" в "Ювентус" за 75 млн евро и стал самым дорогим защитником мира.
- 23 июля футболист "Ювентуса" Кришитану Роналду во время предсезонного турне в Китае бросился защищать фанов и прыгнул на полицейского.
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