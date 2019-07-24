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Espreso.tvСпортСамый дорогой защитник мира во второй игре за "Ювентус" забил в свои ворота

Самый дорогой защитник мира во второй игре за "Ювентус" забил в свои ворота


фото: twitter
Самый дорогой защитник мира голландец Маттейс де Лигт забил в свои ворота в дебютном матче в стартовом составе "Ювентуса" против "Интера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На предсезонном турнире в Нанкине (Китай) де Лигт дебютировал в стартовом составе "Ювентуса". На 10-й минуте матча против "Интера" экс-капитан "Аякса" срезал мяч в собственные ворота после подачи углового и забил автогол.

На 68-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду, которому после выполнения штрафного помог забить рикошет от стенки.

В серии послематчевых пенальти более метким был "Ювентус", который победил 3: 2.

Товарищеский матч

24 июля

"Ювентус" - "Интер" 1: 1 (3: 2 - пен.)

Голы: Роналду, 68 - де Лигт, 10 (авт.)

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