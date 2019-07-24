Разумков предлагает забирать мандат у нардепов-прогульщиков
24 июля, 2019, 08:14
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы
Процедуру лишения мандата нужно будет прописывать, сказал он в интервью " РБК-Украина ".
Он отметил, что пределом для потери мандата может быть, к примеру, 30% пропущенных заседаний. По его словам, это будет определять закон.
"Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени", - подчеркнул он.
- Отметим, до этого момента с ВР нельзя было отозвать прогульщиков.
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