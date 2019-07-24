"Рефлекторная неосторожность": командующий ССО объяснил, почему не отдал честь Зеленскому в день инаугурации
24 июля, 2019, 16:20
Игорь Лунев отметил, что при нахождении в развернутом одношереножном строю рука к головному убору не прикладывается, поэтому он рефлекторно так и поступил
Командующий Сил специальных операций Украины Игорь Лунев пояснил инцидент в комментарии "Радио Свобода".
"Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом одношереножном строю рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Но это чисто рефлекторная моя оплошность ", - сказал Лунев.
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