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Espreso.tvОбщество"ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных

"ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных

В среду, 24 июля, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганщины

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышев в Facebook.

Отмечается, что это уже 6 успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР". В общем, с декабря 2018 переместили в Украину 319 человек.

Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую украинским правительством, вернули 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - АР Крым.

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