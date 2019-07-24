"ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных

24 июля, 2019, 13:41

В среду, 24 июля, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганщины

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышев в Facebook.

Отмечается, что это уже 6 успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР". В общем, с декабря 2018 переместили в Украину 319 человек.

Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую украинским правительством, вернули 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - АР Крым.