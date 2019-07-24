"Хуже, чем Китай": Трамп заявил, что Евросоюз "обдирает" США

24 июля, 2019, 10:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз ведет себя нечестно в торговых отношениях

Об этом сообщает Fox News.

"Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков - наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас", - заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что ЕС был создан для того, чтобы обогнать экономику Америки, в то время как "США поддерживают ЕС с помощью НАТО".