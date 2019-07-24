"Голос" выбрал Вакарчука лидером партии

24 июля, 2019, 16:07

Об этом сообщает Укринформ .

"Сегодня съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука главой партии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кандидат в народные депутаты Юлия Клименко, которая возглавляла партию с момента ее обновления и переименования, сосредоточится на работе над экономическими вопросами политсилы.

Вакарчук поблагодарил Клименко и подчеркнул, что сможет теперь сосредоточиться на развитии партии.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и Тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал он.

В то же время, в штабе политсилы отмечают, что "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.