"Должна называться "РПЦ в Украине ": Зоря о подтверждении судом приостановления переименования УПЦ МП
Об этом он написал в Facebook.
"Решение по существу иска суд еще не вынес - есть решение только по обеспечению по иску. Отклоненную судом апелляцию на это решение информационные структуры МП поспешили выдать якобы за решение, которым само дело с требованием переименования - завершено в пользу "УПЦ", - написал Зоря .
Поэтому, по его словам, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, которые являются частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, осуществило военную агрессию против Украины и / или временно оккупировало часть территории Украины", является действующим.
"И по нему (по этому закону - ред.,) структура, которая называет себя "УПЦ", должна называться Русская православная церковь в Украине", - подчеркнул представитель ПЦУ.
- Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.
- 20 апреля 2019 года Конституционный суд открыл производство по представлению 49 народных депутатов о переименовании УПЦ МП в Русскую церковь в Украине.
- 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта по переименованию УПЦ МП.
- 23 апреля Парубий заявил, что несмотря на решение суда, закон о переименовании УПЦ МП действует.
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