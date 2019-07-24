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Espreso.tvОбщество"Должна называться "РПЦ в Украине ": Зоря о подтверждении судом приостановления переименования УПЦ МП

"Должна называться "РПЦ в Украине ": Зоря о подтверждении судом приостановления переименования УПЦ МП


фото: focus.ua
Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря прокомментировал решение Шестого апелляционного админсуда об отказе Минкульта в апелляции на решение о приостановлении переименования УПЦ МП

Об этом он написал в Facebook.

"Решение по существу иска суд еще не вынес - есть решение только по обеспечению по иску. Отклоненную судом апелляцию на это решение информационные структуры МП поспешили выдать якобы за решение, которым само дело с требованием переименования - завершено в пользу "УПЦ", - написал Зоря .

Поэтому, по его словам, Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, которые являются частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, осуществило военную агрессию против Украины и / или временно оккупировало часть территории Украины", является действующим.

"И по нему (по этому закону - ред.,) структура, которая называет себя "УПЦ", должна называться Русская православная церковь в Украине", - подчеркнул представитель ПЦУ.

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