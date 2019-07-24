//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк будет продавать собственную недвижимость по более низким ценам

ПриватБанк будет продавать собственную недвижимость по более низким ценам

ПриватБанк объявил о начале нового сезона продаж собственной недвижимости. Госбанк снизил начальную стоимость объектов и планирует проводить "голландские" аукционы

Об этом сообщает Укринформ .

"ПриватБанк, кроме традиционных, планирует осуществлять продажу недвижимости с применением механизма "голландских" аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ПриватБанк открывает новый сезон продажи недвижимости и снижает начальные цены продажи на собственные объекты недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины), которые выставлены на реализацию на электронных торговых площадках LOT .PB и OpenMarket (ГП сетах).

Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решению, запланировано на большом количестве непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности ПриватБанка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать