ПриватБанк будет продавать собственную недвижимость по более низким ценам
Об этом сообщает Укринформ .
"ПриватБанк, кроме традиционных, планирует осуществлять продажу недвижимости с применением механизма "голландских" аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка ", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, ПриватБанк открывает новый сезон продажи недвижимости и снижает начальные цены продажи на собственные объекты недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины), которые выставлены на реализацию на электронных торговых площадках LOT .PB и OpenMarket (ГП сетах).
Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решению, запланировано на большом количестве непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности ПриватБанка.
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