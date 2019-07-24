Причиной пожара на "Лошарике" стал взрыв российского аккумулятора, который поставили вместо украинского, - росЗМИ

24 июля, 2019, 14:46

Причиной аварии на атомной подводной лодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими

Об этом пишет издание Коммерсант.

Как говорится в статье, вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед будущим выполнением боевой задачи. После окончания контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но при стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.

Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

"Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину возгорания и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз", - отметили эксперты.

"Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые изготавливались в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящихся на гарантийном обслуживании завода-изготовителя, заменили на российские литий-ионные батареи. Производителем и поставщиком аккумуляторов для глубоководных аппаратов был избран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания" Ригель "". Как сказано на сайте компании, "Ригель", основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, который сегодня выступает "передовым разработчиком и производителем аккумуляторов", используемых в том числе для нужд глубоководного флота ", - говорится в материале.

"Изучая сопроводительную документацию к продукции" Ригеля ", эксперты обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика - Минобороны. По мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи ", - говорится в сообщении.

Так, например, оплавления изоляции токоведущих шин и короткие замыкания в сети, которые возникают в связи с этим, могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике.