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Espreso.tvЭкономикаПродлено действие Сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949: 2016

Продлено действие Сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949: 2016

На ЧАО "АвтоКрАЗ" аудиторы немецкого органа по сертификации систем менеджмента DEKRA провели первый надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями IATF 16949: 2016 "Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части"

Целью внедрения стандарта IATF 16949: 2016 является предупреждение дефектов, уменьшение вариаций и потерь в цепи поставок.

Аудиторы на завершающем совещании отметили значительное улучшение результативности и эффективности процессов СМК, которые произошли в течение года - с июля 2018-го.

В ходе надзорного аудита для проверки функционирования всех процессов менеджмента, клиент-ориентированных процессов системы и нескольких поддерживающих процессов были задействованы владельцы процессов и представители большинства структурных подразделений предприятия. Аудиторы тщательно проверили документацию, которая оформляется в ходе выполнения процессов системы, нашли подтверждение результативного и эффективного функционирования процессов СМК, проверили продукцию в течение технологического цикла изготовления, на складах и т.п.

Согласно выводам аудиторской группы, "АвтоКрАЗ" уверенно шагает по пути развития системы менеджмента качества и улучшения качества продукции. Напомним, что в ноябре 2018 года "АвтоКрАЗ" получил сертификат с номером  IATF №0342914, подтверждающий соответствие СМК требованиям стандарта IATF 16949: 2016. Новый этап развития системы менеджмента качества ЧАО "АвтоКрАЗ" положительно повлиял на улучшение качества продукции предприятия и на удовлетворенность потребителей.

Действительно, соответствие СМК предприятия требованиям стандарта IATF 16949: 2016 позволяет разговаривать языком мирового автопрома и сохранять позиции "КрАЗа" как надежного автопроизводителя.

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