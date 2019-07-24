Продажа электрокаров в Украине выросла на 67%
Об этом свидетельствуют данные Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРА) .
Если сравнивать количество регистраций этих авто поквартально, то во втором квартале их на 32% больше, чем в первом.
Стабильно первенство на рынке электромобилей держит Nissan, однако он охватывает уже 52% рынка вместо 62%, как в первом полугодии 2018 года.
Доля автомобилей Tesla растет и достигла 12,4%. Сохраняют позиции BMW (6% рынка) и Renault (5% рынка). На пятом месте оказался Fiat (5% рынка), ранее - Mercedes-Benz.
В ФРА уточняют, что под регистрациями считали количество первичных, вторичных регистраций и регистраций ТС, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.
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Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше , чем в 2017 году.
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В январе 2019 году в Украине поставили на учет 441 электромобиль , что в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
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К концу 2022 будет действовать норма , освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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