Продажа электрокаров в Украине выросла на 67%

24 июля, 2019, 14:22

В первом полугодии украинцы зарегистрировали 2995 электромобилей, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2018 года

Об этом свидетельствуют данные Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРА) .

Если сравнивать количество регистраций этих авто поквартально, то во втором квартале их на 32% больше, чем в первом.

Стабильно первенство на рынке электромобилей держит Nissan, однако он охватывает уже 52% рынка вместо 62%, как в первом полугодии 2018 года.

Доля автомобилей Tesla растет и достигла 12,4%. Сохраняют позиции BMW (6% рынка) и Renault (5% рынка). На пятом месте оказался Fiat (5% рынка), ранее - Mercedes-Benz.

В ФРА уточняют, что под регистрациями считали количество первичных, вторичных регистраций и регистраций ТС, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

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