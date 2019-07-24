//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство установило стоимость "блатных" номеров на авто

Правительство установило стоимость "блатных" номеров на авто


фото: abyhom
Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров

Решение об этом было принято в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина .

В частности, в ходе заседания Кабмин одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076".

"На сегодняшний день возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией ограничено. В частности, на уровне нормативно-правовых актов предусмотрена дополнительная плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666 , 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Остальные номерных знаков выдается по обычной стоимости в простой последовательности. Такая ситуация создает условия для коррупционных проявлений, связанных с предоставлением привилегий в выдаче номерных знаков, на которые повышенный спрос , но которые не входят в за предназначенного перечня номерных знаков ", - отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект расширяет перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза, что, в свою очередь, обеспечит дополнительное наполнение бюджета, создаст понятный и возможный механизм избрания номерного знака среди тех, которые имеют повышенный спрос.

Постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержат определенную комбинацию, стоит:

  • из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 тыс грн;

  • из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 - 10 тыс грн;

  • из четырех цифр, начинающийся с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковы - 8 тыс грн;

  • из четырех цифр, содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья - 4 тыс грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать