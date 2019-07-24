Правительство установило стоимость "блатных" номеров на авто
Решение об этом было принято в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина .
В частности, в ходе заседания Кабмин одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076".
"На сегодняшний день возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией ограничено. В частности, на уровне нормативно-правовых актов предусмотрена дополнительная плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666 , 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Остальные номерных знаков выдается по обычной стоимости в простой последовательности. Такая ситуация создает условия для коррупционных проявлений, связанных с предоставлением привилегий в выдаче номерных знаков, на которые повышенный спрос , но которые не входят в за предназначенного перечня номерных знаков ", - отмечается в пояснительной записке.
Также законопроект расширяет перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза, что, в свою очередь, обеспечит дополнительное наполнение бюджета, создаст понятный и возможный механизм избрания номерного знака среди тех, которые имеют повышенный спрос.
Постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержат определенную комбинацию, стоит:
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из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 тыс грн;
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из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 - 10 тыс грн;
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из четырех цифр, начинающийся с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковы - 8 тыс грн;
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из четырех цифр, содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья - 4 тыс грн.
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