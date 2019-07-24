Правительство установило стоимость "блатных" номеров на авто

24 июля, 2019, 12:38

Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров

Решение об этом было принято в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина .

В частности, в ходе заседания Кабмин одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076".

"На сегодняшний день возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией ограничено. В частности, на уровне нормативно-правовых актов предусмотрена дополнительная плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666 , 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Остальные номерных знаков выдается по обычной стоимости в простой последовательности. Такая ситуация создает условия для коррупционных проявлений, связанных с предоставлением привилегий в выдаче номерных знаков, на которые повышенный спрос , но которые не входят в за предназначенного перечня номерных знаков ", - отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект расширяет перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза, что, в свою очередь, обеспечит дополнительное наполнение бюджета, создаст понятный и возможный механизм избрания номерного знака среди тех, которые имеют повышенный спрос.

Постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержат определенную комбинацию, стоит: