Правительство планирует изменить порядок формирования гособоронзаказа
Об этом сообщается в повестке дня заседания, опубликованном на Правительственном портале .
Также члены Кабмина рассмотрят проекты постановлений о введении пилотного проекта по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств; об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере спорта; о внесении изменений в Порядок создания и использования материальных резервов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, среди вопросов повестки дня - проект распоряжения о подписании Соглашения между Европейским банком реконструкции и развития (как распорядителем средств гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом министров Украины и инспекцией ядерного регулирования Украины (как получателем) о внесении изменений № 2 к Соглашению о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития (как распорядителем средств гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом министров Украины и Государственным комитетом ядерного регулирования Украины (как получателем).
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