Правительство планирует изменить порядок формирования гособоронзаказа

24 июля, 2019, 10:33

Кабинет министров Украины планирует рассмотреть проект постановления о внесении изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его исполнением

Об этом сообщается в повестке дня заседания, опубликованном на Правительственном портале .

Также члены Кабмина рассмотрят проекты постановлений о введении пилотного проекта по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и проведения мониторинга обращения лекарственных средств; об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в сфере спорта; о внесении изменений в Порядок создания и использования материальных резервов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, среди вопросов повестки дня - проект распоряжения о подписании Соглашения между Европейским банком реконструкции и развития (как распорядителем средств гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом министров Украины и инспекцией ядерного регулирования Украины (как получателем) о внесении изменений № 2 к Соглашению о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития (как распорядителем средств гранта со Счета ядерной безопасности), Кабинетом министров Украины и Государственным комитетом ядерного регулирования Украины (как получателем).