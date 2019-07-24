Правительство Латвии раскритиковало поход министра на концерт российского певца Лепса в Юрмале

24 июля, 2019, 10:01

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за визит на концерт российского певца Григория Лепса, который состоялся в Юрмале

Об этом пишет Европейская правда .

Отмечается, что Борданс выразил недовольство, что российский исполнитель не включен на территории Латвии в черный список.

Он раскритиковал коллегу за поход на концерт Лепса.

"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today устроила шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить Латвийское государство. Министр внутренних дел также сидел в первом ряду, чтобы унизить Латвийское государство", - сказал министр юстиции.

Ранее сообщалось, что Литва запретила въезд Лепсу.

Российский певец стал персоной нон грата в Литве на основании списка Магнитского, который действует в США. Так, Лепс был внесен в него в 2013 году по подозрению в связях с одним из лидеров европейской и азиатской преступной организации Братское круг Владиславом Леонтьевым.