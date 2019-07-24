Польша объяснила отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

24 июля, 2019, 14:30

Правительство Польши объяснило отказ пригласить президента РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны

По словам представителя президента Польши Анджея Дуды Блажея Спыхальского, Путин не является лидером стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства, а потому приглашение ему просто не прислали.

"Путин не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, которое относится к Восточному партнерству, а потому приглашение (Путину) просто не прислали", - цитирует Спыхальского Польское радио.

1 сентября в Варшаве состоится мемориальные церемонии, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Планируется, что участие в них примет также американский лидер Дональд Трамп.

Президента РФ Путина на меомриальни мероприятия отказались приглашать.

По словам заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасин, власти Польши считает неуместным присутствие Путина.

Сасин отметил, что Путин сегодня выстраивает отношения со своими соседями такими же методами, как и диктаторы прошлого.

Ранее президент Дуда сообщил, что на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны будут разосланы приглашения к мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в ней участие на стороне свободного мира.

Польский лидер отметил, что приглашение еще не прислали, поэтому пока никто не подтвердил свое присутствие.

Вторжение Германии в Польшу (операция Вайс) стало началом Второй мировой войны. В результате нападения территория страны была полностью оккупирована, а ее части аннексированы соседними государствами, в том числе сталинским СССР, активно помог Берлина расчленить Вторую Речь Посполитую.