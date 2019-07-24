Польша объяснила отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
По словам представителя президента Польши Анджея Дуды Блажея Спыхальского, Путин не является лидером стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства, а потому приглашение ему просто не прислали.
"Путин не является ни лидером стран ЕС или НАТО, ни государства, которое относится к Восточному партнерству, а потому приглашение (Путину) просто не прислали", - цитирует Спыхальского Польское радио.
1 сентября в Варшаве состоится мемориальные церемонии, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Планируется, что участие в них примет также американский лидер Дональд Трамп.
Президента РФ Путина на меомриальни мероприятия отказались приглашать.
По словам заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасин, власти Польши считает неуместным присутствие Путина.
Сасин отметил, что Путин сегодня выстраивает отношения со своими соседями такими же методами, как и диктаторы прошлого.
Ранее президент Дуда сообщил, что на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны будут разосланы приглашения к мировым лидерам, прежде всего тех государств, которые принимали в ней участие на стороне свободного мира.
Польский лидер отметил, что приглашение еще не прислали, поэтому пока никто не подтвердил свое присутствие.
Вторжение Германии в Польшу (операция Вайс) стало началом Второй мировой войны. В результате нападения территория страны была полностью оккупирована, а ее части аннексированы соседними государствами, в том числе сталинским СССР, активно помог Берлина расчленить Вторую Речь Посполитую.
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