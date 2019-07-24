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Espreso.tvОбществоПод Херсоном 18 отдыхающих отравились морепродуктами

Под Херсоном 18 отдыхающих отравились морепродуктами


фото: timer-odessa
24 июня в курортном поселке Железный порт Херсонской области 18 отдыхающих отравились рапанами, креветками и мидиями и обратились в больницу. Среди пострадавших ребенок

Об этом сообщает сайт "Типичный Херсон".

Отдыхающие из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь обратились в райбольницу города Голая Пристань с пищевым отравлением. Все пострадавшие употребляли морепродукты - вареные креветки, рапаны или мидии. Среди пациентов был 4-летний ребенок ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи вовремя оказали помощь пациентам.

В результате проверки в Железном Порту киосков вдоль набережной сотрудниками районного управления Госпотребслужбы обнаружили киоск, где предприниматель из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю морепродуктами. Морепродукты продавщицы хранились в обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла. У нее изъяли около шестидесяти килограммов опасной продукции.

 

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