Под Херсоном 18 отдыхающих отравились морепродуктами
Об этом сообщает сайт "Типичный Херсон".
Отдыхающие из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь обратились в райбольницу города Голая Пристань с пищевым отравлением. Все пострадавшие употребляли морепродукты - вареные креветки, рапаны или мидии. Среди пациентов был 4-летний ребенок ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи вовремя оказали помощь пациентам.
В результате проверки в Железном Порту киосков вдоль набережной сотрудниками районного управления Госпотребслужбы обнаружили киоск, где предприниматель из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю морепродуктами. Морепродукты продавщицы хранились в обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла. У нее изъяли около шестидесяти килограммов опасной продукции.
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