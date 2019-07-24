Первый выпускник вуза в Украине с синдромом Дауна устроился на работу по специальности

24 июля, 2019, 16:03

Богдан Кравчук устроился на работу по специальности - экскурсоводом в Волынском институте последипломного педагогического образования

Об этом сообщают Волынские новости.

"С 7 августа он будет работать на полставки экскурсоводом в Волынском институте последипломного педагогического образования. Ректор учебного заведения Петр Олешко рассказал, что историю Богдана он узнал от его преподавателей, после чего решил предложить работу парню, который увлекается историей. Богдан будет работать в музее истории образования Волыни ", - говорится в сообщении.

Сам Богдан рассказал, что будет презентации делать и выполнять задачи, которые ему будут поручать.

"Какие задачи будут давать - то и буду делать. Волнуюсь, когда иду на работу. Но ничего, все будет хорошо", - поделился парень.

Напомним, что в начале июля Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории.