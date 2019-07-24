Пекин допустил силовой вариант "объединения" с Тайванем
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны КНР У Цянь во время презентации Белой книги по вопросам национальной обороны, сообщает Reuters .
По словам представителя Минобороны, Пекин будет прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем.
"Однако мы должны твердо указать, что стремление к независимости Тайваня - это тупик ... Если найдутся люди, которые решатся попробовать отделить Тайвань от страны, китайские военные будут готовы пойти на войну, чтобы гарантированно защитить национальный суверенитет, единство и территориальную целостность", - подчеркнул У Цянь.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для его возвращения.
В ответ президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что Тайбэй отказывается принимать формулу "одна страна, две системы" с материковым Китаем, и пригласила международную поддержку для защиты демократии на острове.
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
Читайте также
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту