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Espreso.tvМирПекин допустил силовой вариант "объединения" с Тайванем

Пекин допустил силовой вариант "объединения" с Тайванем


фото: reuters
Правительство Китая допустило силовой вариант объединения с островом Тайвань

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны КНР У Цянь во время презентации Белой книги по вопросам национальной обороны, сообщает Reuters .

По словам представителя Минобороны, Пекин будет прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем.

"Однако мы должны твердо указать, что стремление к независимости Тайваня - это тупик ... Если найдутся люди, которые решатся попробовать отделить Тайвань от страны, китайские военные будут готовы пойти на войну, чтобы гарантированно защитить национальный суверенитет, единство и территориальную целостность", - подчеркнул У Цянь.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для его возвращения.

В ответ президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что Тайбэй отказывается принимать формулу "одна страна, две системы" с материковым Китаем, и пригласила международную поддержку для защиты демократии на острове.

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