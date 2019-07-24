Один украинец из экипажа затонувшего траулера "Иван Голубец" пропал без вести
Об этом сообщает "Укринформ".
"Подтверждены данные о том, что один гражданин Украины пропал без вести. Сейчас его тело не найдено. На судне находилось 29 граждан Украины, и сегодня посольство Украины в Королевстве Марокко должно документировать их удостоверения лиц для возвращения в Украину тех граждан, которые потеряли документы. И завтра граждане Украины вылетают домой, по информации посольства", - сказал глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов.
Он добавил, что Госрыбагентство располагает информацией, что на судне находились трое украинских курсантов.
"Согласно списку членов экипажа на судне находились пятеро кадетов - трое граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Вся остальная информация пока не подтверждена. То есть у нас просто фамилии и гражданства", - отметил глава Госрыбагентства.
По его словам, согласно нормам международного права, сейчас расследованием инцидента занимается государство флага. Относительно этого судна государством флага является Грузия.
"Мы обратились в компетентные органы Грузии для того, чтобы они провели расследование этого инцидента и попросили их привлечь к этому наших специалистов. Кроме того, мы обратились в компетентные органы Мавритании предоставить всестороннее содействие этому расследованию и предоставлять нам любую информацию, касающуюся гибели этого судна", - сообщил руководитель ведомства.
По словам Белова, именно комиссия должна выяснить причины пожара на траулере "Иван Голубец". Есть ли вина капитана траулера и его экипажа в гибели судна, или это был человеческий фактор, и, действительно к трагедии привели действия экипажа судна, или же возникли роковые технические проблемы.
Также Белов сообщил, что траулер "Иван Голубец" был передан в бербоут-чартер канадской компании еще в 2016 году и ответственность за сохранение судна несет компания, которая его зафрахтовала.
- Напомним, 21 июля пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских судов "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки. На момент возгорания на борту находилось 90 человек - граждане Украины и России.
- По состоянию на 22 июля не удалось потушить пламя. Погиб моторист.
- 23 июля украинский траулер затонул. Есть погибшие.
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