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Espreso.tvОбществоОбстрел недалеко Луганского: российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе

Обстрел недалеко Луганского: российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе

23 июля ВСУ придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования России и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел недалеко Луганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанты погибли и один ранен. С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование оружия.

 

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