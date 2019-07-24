Обстрел недалеко Луганского: российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе

24 июля, 2019, 07:54

23 июля ВСУ придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования России и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел недалеко Луганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанты погибли и один ранен. С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование оружия.