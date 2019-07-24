ОБСЕ зафиксировала с начала "хлебного" перемирия более 400 нарушений тишины

24 июля, 2019, 14:23

После вступления в силу перемирия с 00:01 21 июля СММ зафиксировала совокупно 410 нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 23 июля.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали 18 взрывов, 24 снаряда и 368 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

22 июля во Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 7 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировали в районах восточно-юго-востоку от города Светлодарск

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также 5 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов, было в районах к югу от Попасная.