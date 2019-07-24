Не оккупация Крыма, а "присоединение": Харари позволил изменения в российском переводе своей книги

24 июля, 2019, 12:46

Израильский историк утвердил перевод для российского издания книги "21 Lessons for the 21st Century", в котором удалили часть текста об оккупации Крыма, а в части о фейковых новостях Путина заменили на Трампа

Об этом сообщает "Читомо".

Соучредитель Urban Space 500 Андрей Черников выложил на своей странице в Facebook скриншоты и фотографии из разных изданий книги "21 Lessons for the 21st Century" историка Юваля Ной Харари, после сравнения которых можно увидеть, что российский вариант перевода содержит много отличий от первоисточника.

Так, существенные изменения содержатся в абзацах, посвященных оккупации АР Крым Российской Федерацией в марте 2014-го года. В первоисточнике говорится о том, что вторжение в Крым было оккупацией территории Украины, тогда как в российском переводе этот акт называют присоединением, а также добавляют объяснения о том, что российская сторона не считает аннексию полуострова вторжением в чужую страну.

Также в российской редакции текста исчезла часть предложения, в котором говорилось о том, что Россия своими действиями "посеяла страх в душах соседей", а также сказано, что своими действиями РФ "повысила свой международный престиж".

Еще в одной из глав российского издания книги, в которой на примере Владимира Путина рассказывается о фейковых новостях и дезинформации, российского президента заменили на Дональда Трампа.

Специалист по Коммуникаций и один из читателей книги Николай Ябченко связался с представителями писателя и получил официальный комментарий относительно политики заверение переводов с изменениями: "Что касается Вашего замечания - в общем мы иногда допускаем изменения в книгах из-за различных законов цензуры и различные чувствительности аудитории в разных странах. Наша политика никогда не допускает каких-либо изменений в ключевых аргументах - только в конкретных примерах - и все изменения должны получить наше разрешение. Что касается конкретного дела российского издания, то будет мо внимательно рассматривать этот вопрос ".

По словам самого автора, он допускает подобные изменения в переводах, если это поможет обойти цензуру и донести информацию до большего количества людей.

"Моя цель состоит в том, чтобы основные идеи книги об опасностях диктатуры, экстремизма и фанатизма достигли можно более широкой аудитории. В том числе аудитории, которая живет в странах с недемократическим режимом. Некоторые примеры в этой книге могут оттолкнуть эту аудиторию или привести к цензуре с стороны определенного режима. По этой причине я изредка допускаю адаптацию книг и утверждаю изменения конкретных примеров - но никогда основных мыслей произведения ", - отметил Харари.

Книга Юваля Ноя Харари "21 Lessons for the 21st" вышла в 2018-м году в издательствах Spiegel & Grau и Jonathan Cape. В том же году появился и украинский перевод Александра Демьянчука в издательстве BookChef. Русская версия книги появилась на свет в этом году в издательстве "Синдбад".

В книге Харари пытается смотрит на современные проблемы сквозь линзы будущего. Как уберечь мир от ядерной войны, обуздать изменения климата и адаптироваться к технологическим трансформаций? Какие недостатки имеют современные политические системы? Куда направляться человечество? Харари побуждает к дискуссии о глобальных вызовах, которые будут определять цивилизационное развитие.

Юваль Ной Харари - израильский историк. С 2005 года преподает в Еврейском университете в Иерусалиме, исследует военную и универсальную историю. Его научно-популярная монография "Человек разумный. История человечества от прошлого к будущему" стала международным бестселлером. В Израиле он регулярно пишет колонки для газеты Haaretz.