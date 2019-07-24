Наше правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой на первом ее заседании, - Гройсман

24 июля, 2019, 11:52

Премьер-министр сообщил, что его правительство, несмотря на кадровые изменения, подготовит страну к отопительному сезону

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил во время заседания, передает Еспресо.TV .

"Наше правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой на первом ее заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы первое заседание парламента тоже произошло быстро», - отметил он.

Вместе с тем, Гройсман заявил, что они "очень ответственно относятся к обеспечению стабильности в Украине и выполнения всех задач, которые возложены на правительство в переходный период".

"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было потрясений. Выборы выборами, но людям нужно тепло, свет, чтобы был соответствующий комфорт. Мы это понимаем и готовимся", - добавил он.