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Espreso.tvОбществоНаше правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой на первом ее заседании, - Гройсман

Наше правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой на первом ее заседании, - Гройсман


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр сообщил, что его правительство, несмотря на кадровые изменения, подготовит страну к отопительному сезону

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил во время заседания, передает Еспресо.TV .

"Наше правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой на первом ее заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы первое заседание парламента тоже произошло быстро», - отметил он.

Вместе с тем, Гройсман заявил, что они "очень ответственно относятся к обеспечению стабильности в Украине и выполнения всех задач, которые возложены на правительство в переходный период".

"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было потрясений. Выборы выборами, но людям нужно тепло, свет, чтобы был соответствующий комфорт. Мы это понимаем и готовимся", - добавил он.

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