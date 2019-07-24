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Espreso.tvОбществоНацбанк обнаружил подозрительные операции у клиентов 10 банков

Нацбанк обнаружил подозрительные операции у клиентов 10 банков


фото: bank.gov.ua
Во втором квартале 2019 года Национальный банк Украины передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 млрд грн и $ 23,8 млн

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что эти данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $ 23,5 млн и 57 тыс. евро.

Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.

В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

 
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