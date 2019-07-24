Нацбанк обнаружил подозрительные операции у клиентов 10 банков
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Отмечается, что эти данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $ 23,5 млн и 57 тыс. евро.
Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.
В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
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