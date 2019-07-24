На Харьковщине в ДТП погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

24 июля, 2019, 20:20

Поздно вечером 23 июля в Харьковской области погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко

Об этом сообщил в Facebook 10-й огшбр ВСУ Глеб Бабич.

"В 23:45 в автокатастрофе погиб наш друг, собрат и комбат Александр Андриенко. Ему было 34 года", - написал Бабич.

По словам военного, в машине с Андриенко находились жена, дочь и брат, которые получили травмы, но выжили.

"Бог сохранил жизнь его жене, дочери и брату, они травмированы, но их жизни ничего не угрожает", - добавил Бабич.

ДТП произошло, когда Александр Андриенко находился в отпуске. У него остались жена и трое детей, самому младшему из которых нет и года.

"Для собратьев, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье - ниже счет Сашиной жены. Деньги им будут очень нужны. И сейчас и после. Потому что осталось трое детей. И младшему, Ванечке, нет еще года. И как-то придется жить дальше. Виктория Афанасьева 5167 4901 3921 0539 Ощадбанк", - написал Бабич.

Прощание с бойцом ООС состоится 26 июля в Харькове по ул. Кричевского, 41.