Муж российской пропагандистки Скабеевой со стороны боевиков снимает демонтаж укреплений в Станице Луганской, - Клименко
24 июля, 2019, 19:16
Снимать демонтаж украинских оборонных сооружений вблизи разрушенного моста приехал один из самых известных московских телепропагандистов Евгений Попов
Об этом сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в Facebook.
"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой", - написал Клименко.
Он добавил, что не знает, "какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины ".
- Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской на участке разведения сил .
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона даст 8 дней оккупантам на демонтаж бетонных укреплений, а потом построит мост примерно через месяц.
- 23 июля во время совещания под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко с участием руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, представители центральных и местных органов исполнительной власти обсудили подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской.
- Боевики "ЛНР" помешали осмотреть мост в Станице Луганской специалистам по ремонту.
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