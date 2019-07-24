Муж российской пропагандистки Скабеевой со стороны боевиков снимает демонтаж укреплений в Станице Луганской, - Клименко

24 июля, 2019, 19:16

Снимать демонтаж украинских оборонных сооружений вблизи разрушенного моста приехал один из самых известных московских телепропагандистов Евгений Попов

Об этом сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в Facebook.

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой", - написал Клименко.

Он добавил, что не знает, "какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины ".