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Espreso.tvОбществоМоскалькова о договоренностях по освобождению моряков: ни о каких решениях мне не известно

Москалькова о договоренностях по освобождению моряков: ни о каких решениях мне не известно


фото: regnum
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков

Об этом Татьяна Москалькова сказала ТАСС.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне неизвестно", сказала Москалькова.

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