Москалькова о договоренностях по освобождению моряков: ни о каких решениях мне не известно
24 июля, 2019, 17:40
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков
Об этом Татьяна Москалькова сказала ТАСС.
"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне неизвестно", сказала Москалькова.
- Напомним, ранее Денисова сообщила, что сейчас оформляются последние документы, и есть вероятность, что скоро будем встречать моряков на Родине
- Впоследствии она уточнила подробности процеса возвращения
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