Маркарова может остаться министром финансов, - Герус
24 июля, 2019, 12:28
Действующий министр финансов Оксана Макарова может остаться на своей должности при новом правительстве
Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус , передает Укринформ .
"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус.
Также он ответил на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".
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