Маркарова может остаться министром финансов, - Герус

24 июля, 2019, 12:28

Действующий министр финансов Оксана Макарова может остаться на своей должности при новом правительстве

Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус , передает Укринформ .

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус.

Также он ответил на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".