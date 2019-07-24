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Espreso.tvОбществоМаркарова может остаться министром финансов, - Герус

Маркарова может остаться министром финансов, - Герус


фото: rfe
Действующий министр финансов Оксана Макарова может остаться на своей должности при новом правительстве

Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус , передает Укринформ .

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессиональные и профессиональные люди. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал Герус.

Также он ответил на вопрос о возможности дальнейшей работы министром финансов Оксаны Маркаровой: "Возможно. Она - профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять".

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