Литва поможет отремонтировать школу в Авдеевке
24 июля, 2019, 09:26
Правительство Литвы профинансирует реконструкцию школы №2 в Авдеевке
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
23 июля председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко и делегация Литовской Республики осмотрели состояние ремонтных работ в школе №2 г.. Авдеевка.
По результатам осмотра школы и проведенных обсуждений литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтажу оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки.
Стоимость капитального ремонта школы - 63 млн грн.
Директор Департамента развития сотрудничества МИД Литвы Виолетта Мотулайте заявила, что правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро.
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