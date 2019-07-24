Литва поможет отремонтировать школу в Авдеевке

24 июля, 2019, 09:26

Правительство Литвы профинансирует реконструкцию школы №2 в Авдеевке

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

23 июля председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко и делегация Литовской Республики осмотрели состояние ремонтных работ в школе №2 г.. Авдеевка.

По результатам осмотра школы и проведенных обсуждений литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтажу оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки.

Стоимость капитального ремонта школы - 63 млн грн.

Директор Департамента развития сотрудничества МИД Литвы Виолетта Мотулайте заявила, что правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро.