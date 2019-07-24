Коалиция "Слуги народа" с "Голосом": в Комитете избирателей оценили вероятность объединения
24 июля, 2019, 18:54
Генеральный директор Комитета избирателей Украины считает невысокими шансы на формирование парламентской коалиции в формате двух фракций
Об этом Алексей Кошель сказал во время онлайн-конференции "О чем свидетельствует победа Зеленского и его партии в избирательной кампании-2019?" в среду, 24 июля, сообщает "Укринформ".
"У меня остается очень небольшой процент надежд на то, что будет по крайней мере коалиция в формате двух. Потому что для "Слуги народа" было бы хорошо привлечь к себе достаточно профессиональную команду "Голоса". И, опять же, команда "Голоса" - это будет некий сдерживающий фактор", - пояснил Кошель.
- "Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" относительно коалиции
- Ранее Разумков отмечал, что сомневается в необходимости коалиции
- Владимир Зеленский заявил, что предлагал лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку коалицию
- По данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос " - 6,5%, " Сила и честь " - 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома.
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