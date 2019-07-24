Коалиция "Слуги народа" с "Голосом": в Комитете избирателей оценили вероятность объединения

24 июля, 2019, 18:54

Генеральный директор Комитета избирателей Украины считает невысокими шансы на формирование парламентской коалиции в формате двух фракций

Об этом Алексей Кошель сказал во время онлайн-конференции "О чем свидетельствует победа Зеленского и его партии в избирательной кампании-2019?" в среду, 24 июля, сообщает "Укринформ".

"У меня остается очень небольшой процент надежд на то, что будет по крайней мере коалиция в формате двух. Потому что для "Слуги народа" было бы хорошо привлечь к себе достаточно профессиональную команду "Голоса". И, опять же, команда "Голоса" - это будет некий сдерживающий фактор", - пояснил Кошель.