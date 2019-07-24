Харьковские студенты создали тротуарную плитку, которая накапливает солнечную энергию и светится ночью
24 июля, 2019, 17:33
Студенты Харьковского политехнического института создали люминесцентную тротуарную плитку и получили грант в 400 тыс. гривен на конкурсе технических инноваций
Об этом сообщает издание "Маяк".
Днем плитка накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света. Светиться плитка может всю ночь. По словам разработчиков, одна плитка будет стоить 200-400 гривен в зависимости от толщины.
Над созданием этой плитки работали трое студентов Борис Карпутин, Карина Белогубкина и Наталья Регеда под руководством их наставника Руслана Кривобока.
Сумму потраченных средств студент Борис Карпутин решил не уточнять.
В то же время он отметил, что разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного недавно в фонде Chernovetskyi Investment Group, и изобретатели получили грант в 400 тыс. гривен.
Читайте также
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну