Харьковские студенты создали тротуарную плитку, которая накапливает солнечную энергию и светится ночью

24 июля, 2019, 17:33

Студенты Харьковского политехнического института создали люминесцентную тротуарную плитку и получили грант в 400 тыс. гривен на конкурсе технических инноваций

Об этом сообщает издание "Маяк".

Днем плитка накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света. Светиться плитка может всю ночь. По словам разработчиков, одна плитка будет стоить 200-400 гривен в зависимости от толщины.

Над созданием этой плитки работали трое студентов Борис Карпутин, Карина Белогубкина и Наталья Регеда под руководством их наставника Руслана Кривобока.

Сумму потраченных средств студент Борис Карпутин решил не уточнять.

В то же время он отметил, что разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного недавно в фонде Chernovetskyi Investment Group, и изобретатели получили грант в 400 тыс. гривен.