Хакеры взломали Instagram победительницы Уимблдона и обобрали ее подписчиков
24 июля, 2019, 14:25
Хакеры взломали аккаунт в Instagram победительницы Уимблдонского теннисного турнира румынки Симоны Халеп
Об этом Халеп сообщила в twitter.
По словам румынки, вечером 23 июля на ее странице появилось много рекламных объявлений и просьб о материальной помощи. Халеп призвала не реагировать на эти сообщения.
"Пожалуйста, игнорируйте хакеров, которые в данный момент развлекаются с моим аккаунтом. Мы и Instagram в курсе происходящего и работаем над этим", - написала румынка, которая вскоре сообщила, что все проблемы решены.
Please ignore the hackers who are currently having fun on my Instagram account. We are aware and @instagram are working on it. Hopefully will be solved asap- Simona Halep (@Simona_Halep) 23 июля 2019
- Напомним, 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
- 13 июля румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира.
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