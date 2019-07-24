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Espreso.tvСпортХакеры взломали Instagram победительницы Уимблдона и обобрали ее подписчиков

Хакеры взломали Instagram победительницы Уимблдона и обобрали ее подписчиков


фото: twitter
Хакеры взломали аккаунт в Instagram победительницы Уимблдонского теннисного турнира румынки Симоны Халеп

Об этом Халеп сообщила в twitter.

По словам румынки, вечером 23 июля на ее странице появилось много рекламных объявлений и просьб о материальной помощи. Халеп призвала не реагировать на эти сообщения.

"Пожалуйста, игнорируйте хакеров, которые в данный момент развлекаются с моим аккаунтом. Мы и Instagram в курсе происходящего и работаем над этим", - написала румынка, которая вскоре сообщила, что все проблемы решены.

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