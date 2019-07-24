Герус обратился к правительству Гройсмана не принимать никаких решений "на прощание"

24 июля, 2019, 16:02

Об этом Андрей Герус заявил перед заседанием правительства в понедельник, 23 июля, передает 24 канал.

Он сказал, что должен быть естественный и конструктивный процесс передачи власти. Вместе с тем, большинство рабочих вопросов, которые будет рассматривать правительство, должны быть приняты.

"Мы хотим, чтобы правительство "на прощание" не принимало какие-то решения, на которые придется тратить время, что отменять. Некоторые из таких решений я сегодня буду поднимать", - подчеркнул он.

Герус отметил, что среди таких решений - отсрочка экологической модернизации угольных электростанций. Это позволит им работать с большими выбросами до 2022 года.

"По моему мнению, это неправильно. Если электростанции продают свою электроэнергию по европейским ценам, то должны быть и европейские экологические стандарты. Это решение 5.25, его надо отложить", - подчеркнул представитель президента.

Он отметил, что большинство рабочих вопросов, которые будет рассматривать правительство, должны быть приняты.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство передаст власть цивилизованно - подготовит отчеты с информацией о целях, задачах и достижениях. Гройсман пояснил, что Кабинет министров будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Полномочия перед новой Радой правительство сложит на первом заседании.