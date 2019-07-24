Ferrexpo в 1 квартале 2019 года инвестировала в украинские активы более 1,3 млрд. гривен

24 июля, 2019, 11:30

Группа Ferrexpo по результатам 3 месяцев 2019 года вложила свыше 1,3 млрд. гривен (более 47,5 млн. долларов США) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Группу, что превзошло аналогичный показатель 2018 года

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограммы, Группа Ferrexpo за январь-март текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) свыше 855,0 млн. гривен (более 31,4 млн. долларов США), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в группу Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу Ferrexpo) – свыше 438,3 млн. гривен (более 16,1 млн. долларов США).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 209,0 млн гривен (более 5,0 млн. долларов США) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 272,0 млн. гривен (более 16,3 млн. долларов США); компоненты на сумму свыше 373,0 млн. гривен (более 10,0 млн. долларов США).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом Директоров инвестпрограммой.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com