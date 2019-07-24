Евросоюз пригрозил США пошлинами почти $ 40 млрд
24 июля, 2019, 12:22
Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов, если США обложат тарифам импортные автомобили
Об этом сообщает New York Times .
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что эти меры удастся избежать.
"Мы не примем регулируемую торговлю, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса", - отметила она.
Ранее Трамп заявил, что Евросоюз "обдирает" США.
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