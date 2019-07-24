//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЕвросоюз пригрозил США пошлинами почти $ 40 млрд

Евросоюз пригрозил США пошлинами почти $ 40 млрд

Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов, если США обложат тарифам импортные автомобили

Об этом сообщает New York Times .

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что эти меры удастся избежать.

"Мы не примем регулируемую торговлю, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса", - отметила она.

Ранее Трамп заявил, что Евросоюз "обдирает" США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать