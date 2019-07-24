ЕС планирует запретить въезд жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ

24 июля, 2019, 13:06

Работа о запрете въезда владельцам российских паспортов, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, займет время, но будет выполнена

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который находится в Брюсселе.

Послы стран Евросоюза провели встречу в Брюсселе и обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям на Востоке Украины", - написал Джозвяк.

Он сообщил, что Брюссель планирует запретить въезд в ЕС владельцам таких паспортов.

"Работа по запрета владельцам паспортов на въезд в ЕС потребует времени, в случае с Крымом на это ушло около 18 месяцев, но это произойдет", - подчеркнул он.