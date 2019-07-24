ЕС планирует запретить въезд жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ
24 июля, 2019, 13:06
Работа о запрете въезда владельцам российских паспортов, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, займет время, но будет выполнена
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который находится в Брюсселе.
Послы стран Евросоюза провели встречу в Брюсселе и обсуждают действия в ответ на выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
"Сегодня послы ЕС обсуждают шаги Москвы о выдаче российских паспортов людям на Востоке Украины", - написал Джозвяк.
Он сообщил, что Брюссель планирует запретить въезд в ЕС владельцам таких паспортов.
"Работа по запрета владельцам паспортов на въезд в ЕС потребует времени, в случае с Крымом на это ушло около 18 месяцев, но это произойдет", - подчеркнул он.
- Заявки на получение гражданства России по упрощенной системе подали около 30 тыс жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, еще 7 тыс уже его получили
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинский и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили , что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощения украинцам получения разрешений на временное проживание .
- Правительство предлагает лишать пенсий украинском, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в "паспорта" крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют