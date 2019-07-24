24 июля, 2019, 10:46

Экипаж российской атомной глубоководной станции АС-31 ( "Лошарик") мог эвакуироваться в полном составе, но погиб из-за соблюдение внутренних правил

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию "Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в строгом соответствии с инструкцией по борьбе за живучесть", - говорится в материале.

Согласно инструкции, подводник должен оставаться в том отсеке, где его застала пожар, и бороться с аварийной ситуацией на месте. Спасение из горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

Источники отметили, что все подводники имели возможность эвакуироваться через шлюзовой устройство на лодку-носитель, при стыковки с которым в аккумуляторном отсеке "Лошарик" возник пожар.

По данным издания, командир запросил разрешение эвакуироваться на лодку-носитель после того, как подводники потратили при тушении пожара все имеющиеся на борту средства, портативные дыхательные устройства, а некоторые офицеры начали терять сознание.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.