Экипаж российского "Лошарика" мог спастись, - СМИ
Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию
"Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в строгом соответствии с инструкцией по борьбе за живучесть", - говорится в материале.
Согласно инструкции, подводник должен оставаться в том отсеке, где его застала пожар, и бороться с аварийной ситуацией на месте. Спасение из горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.
Источники отметили, что все подводники имели возможность эвакуироваться через шлюзовой устройство на лодку-носитель, при стыковки с которым в аккумуляторном отсеке "Лошарик" возник пожар.
По данным издания, командир запросил разрешение эвакуироваться на лодку-носитель после того, как подводники потратили при тушении пожара все имеющиеся на борту средства, портативные дыхательные устройства, а некоторые офицеры начали терять сознание.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют