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Espreso.tvОбществоЭкстренное торможение из-за "ребенка": в УЗ призвали "не делать нервы машинистам"

Экстренное торможение из-за "ребенка": в УЗ призвали "не делать нервы машинистам"

Машинист поезда "Интерсити +" Запорожье-Киев применил экстренное торможение вблизи станции Корыстивка, пытаясь предупредить наезд на посторонний предмет на рельсах, который он принял за ребенка

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Шутка удачная, если смешно всем. Но совсем не смешно было вчера, 23 июля, машинисту поезда" Интерсити + "№ 731 Запорожье-Киев, когда ему пришлось применить экстренное торможение в 19:12 возле станции Корыстивка, пытаясь предупредить наезд на посторонний предмет на пути ", - отметили в УЗ.

Объясняется, что на пути лежала большая плюшевая игрушка, которую машинист воспринял как ребенка, так и применил экстренное торможение.

-За этого случая поезд был задержан на 4 минуты, проинформированы очередного городского отдела полиции города Александрия.

Железнодорожники напоминают, что они - тоже люди, а железная дорога - это зона повышенной опасности, а не место для игр и шуток.

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