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Espreso.tvОбществоЭкспорт зерна, масла и кукурузы принес Украине рекордные $ 10 млрд за полгода, - Минагрополитики

Экспорт зерна, масла и кукурузы принес Украине рекордные $ 10 млрд за полгода, - Минагрополитики

Аграрный экспорт из Украины за первое полугодие составил 10,3 млрд долларов США. Есть основания надеяться на новый рекорд по итогам 2019 года

Об этом сообщается в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам января-июня 2019 года экспорт продукции аграрного сектора составил 10,3 млрд долл. США, что на 1,6 млрд долл. США больше (или на 18,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса достиг 13,1 млрд долл. США, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины", - сказала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

По ее словам, свежие цифры по экспорту за полгода в 10,3 млрд долл. США дают основания надеяться на новый экспортный рекорд в 2019 году.

"Важнейшими факторами таких результатов остаются объемы экспорта зерновых культур - 44,2%, масла - 22,9% и семян масличных культур - 6%", - отметила в. о. министра.

Кроме того, объемы экспорта продукции растениеводства выросли на 1,5 млрд долл. США (на 19,3%) - до 9, 5 млрд долл. США. Объемы экспорта продукции животноводства также выросли (на 73,2 млн долл. США, или на 10,9%) и достигли 742, 5 млн долл. США.

В частности, вырос экспорт кукурузы - на 66,3%; жмыха и других твердых отходов, полученных при добыче подсолнечного масла - на 19,7%; жмыха и других твердых отходов соевого масла - в 2 раза; мяса и субпродуктов домашней птицы - на 27,5%; масла соевого - на 55,3%; сока - на 96,1%; яиц - на 35,8%; молока сгущенного - на 61,2%; семян подсолнечника - в 2,7 раза; меда - на 25%; живой КРС - на 45%; соли - на 45%; говядины свежей - на 31,9% и тому подобное.

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