Две трети Киева может остаться без воды из-за строительства. Карта

24 июля, 2019, 12:08

На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству. Это может привести к прекращению 65% водоснабжения столицы

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Участок, который сейчас защищается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

По данным "Киевводоканала", Деснянский водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

"Повреждение водозаборов или создание препятствий в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.

"Киевводоканал" обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.