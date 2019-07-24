//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДве трети Киева может остаться без воды из-за строительства. Карта

Две трети Киева может остаться без воды из-за строительства. Карта

На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству. Это может привести к прекращению 65% водоснабжения столицы

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Участок, который сейчас защищается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

По данным "Киевводоканала", Деснянский водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

"Повреждение водозаборов или создание препятствий в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.

"Киевводоканал" обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать