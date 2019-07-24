Доллар подешевел на одну копейку

24 июля, 2019, 08:35

В среду, 24 июля, $ 1 стоит 25,63 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Предварительная цена американского доллара - 25,64 грн.

Евро в сутки подешевел на 12 копеек и стоит 28,64 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,78 грн, продают - 25,85 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,80 грн, продают - 28,93 грн.