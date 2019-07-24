Доллар подешевел на одну копейку
24 июля, 2019, 08:35
В среду, 24 июля, $ 1 стоит 25,63 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Предварительная цена американского доллара - 25,64 грн.
Евро в сутки подешевел на 12 копеек и стоит 28,64 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,78 грн, продают - 25,85 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,80 грн, продают - 28,93 грн.
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