Депутата Госдумы России лишили золота Олимпиады за допинг
Так решил Международный олимпийский комитет.
МОК подтвердил, что Таймазов лишен золота Олимпийских игр 2012 года по причине обнаружения в его допинг-пробе следов анаболического стероида туринабола. В 2017 году в Таймазова из-за проваленного допинг-теста на туринабол и станозолол отобрали золото Олимпиады-2008 в Пекине. Таймазову по-прежнему принадлежит олимпийское золото Игр 2004 года в Афинах. Также бывший борец остается двукратным чемпионом мира (2003, 2006).
Таймазов течение своей спортивной карьеры выступал под флагом Узбекистана. После ухода на пенсию борец с допинговых прошлым подался в политику и прошел в Государственную Думу России от партии "Единая Россия". Артур Таймазов категорически не принимает решения МОК и по-прежнему считает себя трехкратным олимпийским чемпионом.
Артур Таймазов - младший брат Тимура Таймазова, олимпийского чемпиона по тяжелой аталетикы, который выступал за Украину и выиграл золото в 1996 году.
- 3 июля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство выявило признаки употребления запрещенных препаратов в 298 российских спортсменов .
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