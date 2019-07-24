Депутата Госдумы России лишили золота Олимпиады за допинг

24 июля, 2019, 12:21

Депутат Госдумы России борец Артур Таймазов попался на применении запрещенных препаратов и остался без золота Олимпиады-2012

Так решил Международный олимпийский комитет.

МОК подтвердил, что Таймазов лишен золота Олимпийских игр 2012 года по причине обнаружения в его допинг-пробе следов анаболического стероида туринабола. В 2017 году в Таймазова из-за проваленного допинг-теста на туринабол и станозолол отобрали золото Олимпиады-2008 в Пекине. Таймазову по-прежнему принадлежит олимпийское золото Игр 2004 года в Афинах. Также бывший борец остается двукратным чемпионом мира (2003, 2006).

Таймазов течение своей спортивной карьеры выступал под флагом Узбекистана. После ухода на пенсию борец с допинговых прошлым подался в политику и прошел в Государственную Думу России от партии "Единая Россия". Артур Таймазов категорически не принимает решения МОК и по-прежнему считает себя трехкратным олимпийским чемпионом.

Артур Таймазов - младший брат Тимура Таймазова, олимпийского чемпиона по тяжелой аталетикы, который выступал за Украину и выиграл золото в 1996 году.