Денисова уточнила подробности процесса возвращения из РФ украинских военнопленных моряков

24 июля, 2019, 17:36

Переговоры о возвращении из России украинских военнопленных моряков продолжаются в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - написала Денисова.

Украинский омбудсмен также сообщила, что обратилась в ФСБ с просьбой об изменении морякам меры пресечения на ее личное обязательство.

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления", - отметила Денисова.