Денисова уточнила подробности процесса возвращения из РФ украинских военнопленных моряков
Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - написала Денисова.
Украинский омбудсмен также сообщила, что обратилась в ФСБ с просьбой об изменении морякам меры пресечения на ее личное обязательство.
"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления", - отметила Денисова.
- Напомним, ранее Денисова заявила о договоренности относительно возвращения моряков в Украину.
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