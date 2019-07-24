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Espreso.tvОбществоДень на фронте прошел без нарушений перемирия

День на фронте прошел без нарушений перемирия

В среду, 24 июля, по состоянию на 19:00 в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Потерь среди украинских военных в течение дня также не зафиксировано.

Накануне, 23 июля, по подозрению в участии в российских вооруженных формированиях были задержаны и переданы правоохранительным 4 человека.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на подконтрольную украинской власти территорию въехали более 23 тыс. человек и 2,4 тыс. транспортных средств. 23,2 тыс. человек и 2,6 тыс. транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении.

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